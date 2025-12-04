El TEDH condena a Francia por no tratar bien la esclerosis del etarra Susper en la cárcel

2 minutos

París, 4 dic (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo condenó este jueves a Francia por no haber dado un tratamiento médico adecuado en la cárcel al exdirigente etarra Juan Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, mientras estuvo encarcelado en ese país, por su dolencia de esclerosis múltiple.

En su sentencia, los jueces europeos subrayan que la falta de esos cuidados adecuados para su enfermedad, que eran la condición para su mantenimiento en prisión, supone una violación del artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratamientos inhumanos y degradantes.

No obstante, puntualizan que esa violación no significa que haya que dejar en libertad a ‘Susper’, quien además está desde 2022 encarcelado en España.

La constatación de la condena va acompañada de la imposición a Francia de una indemnización que le tendrá que pagar de 10.000 euros por perjuicio moral y de 11.840 euros por costas judiciales.

Fernández Iradi (54 años) está encarcelado desde su última detención en diciembre de 2003 en Francia, donde fue condenado a dos penas de 30 años y a una de 15, que por el proceso de fusión que posteriormente se le aplicó quedaron en 30 años, de los cuales tenía que pasar como mínimo 20 entre rejas.

Se le diagnosticó la esclerosis múltiple en diciembre de 2012 y en marzo de 2013 presentó una primera demanda para que se le suspendiera la ejecución de la pena por la enfermedad, pero la Justicia francesa se lo negó hasta que en octubre de 2022 fue trasladado a petición suya a la prisión de Martutene, en San Sebastián, para cumplir lo que le queda de condena. EFE

ac/cat/jgb