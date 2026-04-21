El TEDH condena a Países Bajos por maltratar a venezolanos en Curazao

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Países Bajos por malos tratos a varios venezolanos a los que detuvo cuando intentaban llegar a la isla neerlandesa de Curazao, situada frente a las costas de Venezuela.

Los demandantes, siete ciudadanos venezolanos, fueron interceptados en abril de 2019 en las aguas territoriales de Curazao mientras intentaban entrar en ese Estado autónomo del Reino de Países Bajos, explicó la corte en un comunicado.

Al denegárseles la entrada, cuatro de ellos acabaron en un centro de internación y otros tres fueron a prisión, a la espera de su expulsión de esta isla caribeña. Uno de los siete venezolanos era menor de edad.

El tribunal con sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia, estimó que Países Bajos violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, por incidentes en el centro de retención.

Varios demandantes resultaron heridos por disparos de balas de goma o fueron golpeados durante un traslado a otro centro. Los magistrados también apuntaron a la falta de una investigación efectiva sobre los disparos y de acceso a asistencia jurídica.

Por estos hechos, la corte paneuropea condenó a Países Bajos a pagar 5.000 euros (5.875 dólares) a cuatro de los demandantes por daños morales y 1.625 euros (1.910 dólares) a los otros tres venezolanos.

dsa/tjc/pb