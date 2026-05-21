El TEDH condena a Polonia por una decisión sobre jueces del presidente Kaczynski en 2008

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París, 21 may (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo condenó este jueves a Polonia por una decisión en 2008 del entonces presidente, el conservador y nacionalista Lech Kaczynski, que censuró sin justificarlo el acceso a puestos de jueces a tres candidatos que tenían la recomendación del Consejo Nacional de la Magistratura.

Los jueces europeos consideran que los tres candidatos, Aleksandra Sobczynska, Adrian Klepacz y Rafat Brukioewicz, tendrían que haberse beneficiado de un procedimiento justo en el examen de sus candidaturas y haber podido recurrir la negativa del jefe del Estado, cuyos motivos no se conocieron.

En su sentencia, subrayan que no se les notificó ninguna decisión susceptible de haberla contestado ante un tribunal, de forma que «era legítimo que los demandantes sospecharan elementos arbitrarios».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hace hincapié en que aunque el sistema jurídico polaco no reconoce ningún «derecho a ser juez», su derecho constitucional si que consagra el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos, y eso incluye los puestos de jueces.

Eso significa que el procedimiento para determinar los nombramientos tiene que ser «transparente» y ofrecer a los candidatos «una protección contra los rechazos arbitrarios».

Polonia tendrá que pagar a cada uno de los tres demandantes 13.000 euros en concepto de daños morales.

La presidencia de Kaczynski, que terminó abruptamente en abril de 2010 con su muerte en un accidente de avión, se caracterizó por numerosas medidas para controlar la justicia, lo que produjo un pulso continuo con las instituciones europeas. EFE

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