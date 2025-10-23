El TEDH desestima la demanda del exprimer ministro francés Fillon contra su condena penal

2 minutos

París, 23 oct (EFE).- El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) anunció este jueves que ha desestimado la demanda del ex primer ministro francés François Fillon y aseguró que fue «equitativo» el juicio que lo condenó a cuatro años de cárcel (exentos de cumplimiento) por haber empleado de manera ficticia a su mujer en la Asamblea Nacional francesa.

«El TEDH dictaminó que el proceso penal en cuestión, tomado en su conjunto, había sido equitativo en el sentido del artículo 6 del Convenio», señaló el tribunal, en un comunicado difundido este jueves.

No obstante, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos reconoció que la alegación de Fillon sobre «la falta de independencia e imparcialidad en la fase de investigación preliminar del proceso penal no era manifiestamente infundada».

En todo caso, el tribunal aclaró que no es su función «intervenir en el debate nacional francés sobre la reforma de la fiscalía».

Respecto a la queja adicional de Fillon sobre una violación del artículo 7, el TEDH determinó que este «no había agotado los recursos disponibles en el derecho interno», en alusión a una falta de recurso ante el Tribunal de Casación.

El que fuera primer ministro entre 2007 y 2012 bajo el mandato de Nicolas Sarkozy y candidato presidencial de los conservadores en 2017 fue condenado este año por la Corte de Apelación de París a cuatro años de cárcel, pero exentos de cumplimiento.

Los jueces consideraron que la mujer de Fillon, Penélope, fue contratada como su asistente en la Asamblea Nacional francesa sin realmente haber trabajado durante cinco años (1998-2002 y 2012-2013), lo que creó un perjuicio económico a los fondos públicos del hemiciclo.

Esta instancia judicial, que rebajó la condena de primera instancia, lo inhabilitó a cinco años, pero mantuvo la multa de 375.000 euros por varios delitos, en particular por malversación de fondos públicos.

Junto al político, también fueron condenados en el mismo proceso Penélope (dos años de prisión exentos de cumplimiento) y Marc Joulaud (tres años exentos de cumplimiento), al que Fillon cedió su circunscripción como diputado cuando se convirtió en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac y que también contrató a Penélope. EFE

atc/cat/llb