El temporal de nieve bloquea la principal autopista en República Checa

1 minuto

Praga, 17 feb (EFE).- El temporal de nieve que recorrió la República Checa la pasada madrugada ha bloqueado el tráfico de vehículos en la autopista D1, principal arteria del país, y la Policía ha recomendado no utilizarla en los tramos del sudeste.

«La situación de calamidad en la autopista D1 en la región de Vysočina continúa!», informó en la red X la Policía, que instó a no circular por esta vía.

Debido a las fuertes nevadas que se han producido varios accidentes desde la medianoche, dejando bloqueado un tramo de 27 kilómetros en ambos sentidos.

La situación para el transporte también se ha complicado en otras carreteras, y el Instituto Hidrometeorológico Checo (ČHMÚ) advierte de que nevará intensamente también el miércoles por la noche. EFE

gm-as/cc