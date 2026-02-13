El temporal Nils se cobra una segunda víctima mortal en Francia

París, 13 feb (EFE).- El paso del temporal Nils por Francia se cobró una segunda víctima mortal a causa de los fuertes vientos, un hombre que salió a su jardín en el departamento de Tarn-et-Garonne, en el sur del país, además de otra persona fallecida en las Landas, en el suroeste, indicó este viernes la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

En declaraciones a la televisión TF1, Bregeon señaló que los primeros indicios indican que este segundo fallecido había subido a una escalera cuando fue arrastrado por las fuertes rachas de viento.

El primero de los fallecidos fue un camionero afectado por la caída de un árbol por los fuertes vientos registrados mientras circulaba por la autopista a la altura de Dax (las Landas), que también provocaron un herido grave.

Nils ha provocado importantes daños materiales en toda la franja sur del país, donde los servicios de emergencia efectuaron hasta 4.500 intervenciones y donde se movilizaron 2.200 bomberos, indicó la portavoz del Ejecutivo.

El gestor de la red eléctrica Enerdis indicó que todavía quedan unos 450.000 hogares privados de electricidad, la mitad de los que se habían registrado la víspera, gracias a la intervención de unos 3.000 miembros de su personal.

El servicio meteorológico francés mantiene la alerta roja por inundaciones en los departamentos de Gironda y Lot-et-Garonne, que se prolongará hasta el sábado, por el riesgo de desbordamiento del Garona, mientras que otros 19 departamentos están bajo vigilancia naranja.

Se han registrado ya algunos desbordamientos en la zona de Agen y la previsión indica que el nivel del río puede crecer.

Météo France consideró de una intensidad «poco frecuente» la tempestad Nils, que se irá desplazando paulatinamente hacia el este. La alerta por fuertes vientos se levantó en todo el país, aunque cuatro de los Alpes mantienen la vigilancia naranja por riesgo de avalanchas de nieve. EFE

