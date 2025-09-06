El terremoto de Afganistán deja a 280 niños huérfanos y más de 260.000 afectados

Kabul, 6 sep (EFE).- Más de 260.000 niños se han visto afectados por el sismo, y unos 280 han quedado sin sus padres, en una catástrofe que ya suma más de 2.200 muertos y 6.700 casas destruidas, mientras que las continuas réplicas del terremoto más mortífero en Afganistán en casi 30 años están aterrorizando a los niños.

«Más de 260.000 niños se han visto afectados por el terremoto y unos 280 niños han quedado sin sus padres», según alertó la ONG Save the Children citando datos de la ONU.

«No puedo hacer nada por mis hijos porque no tengo nada. Todo lo que poseíamos está enterrado bajo los escombros», afirmó Ulfat, un padre herido cuya casa se derrumbó, en un testimonio recogido por la ONG.

Muchas familias se ven obligadas a dormir a la intemperie, utilizando incluso viejos sacos de arroz como colchones, mientras las réplicas continúan, incluyendo un nuevo y fuerte sismo de magnitud 5,6 en la noche del jueves, según constató EFE.

«Los niños llevan una carga terrible de pérdida, y las réplicas les recuerdan constantemente el terror que experimentaron», declaró Samira Sayed Rahman, directora de Save the Children en Afganistán. «El miedo y el duelo que sienten no desaparecerán cuando se retiren los escombros. Miles necesitarán ayuda a largo plazo», alertó.

Además, la respuesta humanitaria se enfrenta a un sistema sanitario que ya estaba colapsado, con decenas de centros cerrados por los recortes de ayuda de EEUU mucho antes del seísmo, afectando a más de medio millón de personas. Los equipos de ayuda deben transportar suministros a pie durante horas para llegar a pueblos aislados por los desprendimientos.

El seísmo del 31 de agosto es el más letal en el país desde el de 1998 en la provincia de Takhar, que mató a más de 4.000 personas. La catástrofe actual golpea a un país donde casi la mitad de la población, unos 23 millones de personas, ya necesitaba ayuda humanitaria.

Save the Children hizo un llamamiento a los donantes para que actúen «con financiación inmediata y sostenida», advirtiendo que «las vidas y el futuro de los niños en Kunar dependen de ello». EFE

