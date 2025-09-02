The Swiss voice in the world since 1935

El Tesoro de Argentina intervendrá en el mercado cambiario tras el nuevo récord del dólar

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El Gobierno del argentino Javier Milei anunció este martes que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario, donde el precio del dólar estadounidense ha tocado niveles récord por una creciente demanda de divisas impulsada por el clima de incertidumbre política y económica.

«El Tesoro nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento», anunció el secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno, en la red social X.

El Ejecutivo del ultraliberal Milei adoptó esta decisión luego de que este lunes el valor del dólar en el mercado oficial cerrara en un nuevo máximo de 1.385 pesos para la venta al público. EFE

