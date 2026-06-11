El test de estrés a la banca para 2027 de la EBA se simplifica, con un 55 % de datos menos

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París, 11 jun (EFE).- El test de estrés que llevará a cabo la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en 2027 se va a simplificar de forma significativa, con una reducción del 55 % de los datos solicitados a las entidades financieras, que se han quejado últimamente de los crecientes requerimientos de la supervisión.

La EBA explicó este jueves en un comunicado que ha publicado el borrador, la metodología, las plantillas y las orientaciones de esos exámenes del año próximo, en los que evaluará a 63 bancos de países de la Unión Europea y de Noruega (habían sido 64 en la edición de 2025) que representan el 75 % del sector.

Entre esas 63 entidades habrá cinco españolas (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankinter, y CaixaBank), lo que significa uno menos que en la última edición, ya que desaparece de la lista Unicaja.

El organismo supervisor destacó que ha introducido «simplificaciones significativas para mejorar la eficiencia y la sensibilidad del riesgo», pero que eso no pone en peligro «la solidez y la comparabilidad de los resultados».

La menor cantidad de datos que tendrán que aportar los bancos se compensará recurriendo a la información de las supervisiones periódicas, lo que se justifica para reducir las duplicaciones, disminuir la carga administrativa y mejorar la coherencia, la comparabilidad y la calidad de esos datos.

Otra de las grandes novedades es la incorporación del riesgo climático para comprobar cómo reaccionarían los bancos, y eso se hará mediante un módulo específico que no afectará a los resultados principales de las pruebas de resistencia.

Lo que se mantiene es la presencia de dos escenarios macroeconómicos, uno de base y otro considerado adverso (con diferentes hipótesis para la evolución del crecimiento y de otras grandes variables), que permite comprobar cuál sería la situación de cada banco en caso de que les tenga que hacer frente.

La EBA destacó que la publicación anticipada de la metodología va a facilitar la preparación de los bancos y además todos los implicados van a poder evaluar el impacto de los cambios. En paralelo, tiene previsto organizar una serie de talleres para responder a las dudas que puedan surgir.

La autoridad supervisora no comunicó el calendario preciso de las pruebas, cuyos resultados se suelen dar a conocer a finales de julio o comienzos de agosto. EFE

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