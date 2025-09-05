El test de resistencia del BCE de 2026 se centrará en los riesgos geopolíticos
Fráncfort (Alemania), 5 sep (EFE).- La prueba de resistencia que el Banco Central Europeo (BCE) realizará en 2026 a los bancos grandes de la zona del euro se centrará en ver qué impactos geopolíticos les afectan más.
La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, la alemana Claudia Buch, dijo que «la prueba de resistencia temática de 2026 tomará la forma de una prueba de estrés inversa sobre riesgos geopolíticos».
La prueba explorará qué impactos geopolíticos y canales de transmisión podrían afectar más severamente a la rentabilidad y solvencia de los bancos, añadió Buch en un blog que el BCE publicó este viernes en su página web.
Buch explicó que las pruebas de resistencia inversas proporcionan una perspectiva diferente de las pruebas de solvencia estándar.
Las pruebas de resistencia inversas comienzan preguntando qué tipo de impacto conduciría a un grave agotamiento del capital a un banco particular, dijo Buch, que fue vicepresidenta del Bundesbank, el banco central de Alemania, antes de presidir el Consejo de Supervisión del BCE.
Esto ayuda a identificar puntos débiles específicos de los bancos y ver su exposición al riesgo, apostilló Buch.
El BCE realiza cada dos años una prueba de resistencia temática para ver la exposición de los bancos a problemas específicos, como la exposición al riesgo de tipos de interés (2017), el riesgo de liquidez (2019), el riesgo climático (2022) y su resiliencia cibernética (2024). EFE
aia/jgb