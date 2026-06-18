El Texas baja 0,25 %, tras anunciarse el paso de 12,5 millones de barriles en Ormuz

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Nueva York, 18 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este jueves un 0,25 %, hasta los 76,6 dólares el barril, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara que 12,5 millones de barriles de crudo pasaron anoche por el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaron 0,19 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo ha perdido un 11 %, presionado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Vance aseguró este jueves durante una rueda de prensa que este acuerdo «ya está dando resultados reales para el pueblo estadounidense» dado que, anotó, anoche 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho de Ormuz.

Amrita Sen, fundadora de la firma Energy Aspects, dijo a CNBC que los operadores están centrados ahora en la reapertura del estrecho pese a que, consideró, el tráfico marítimo «no regresará a los niveles anteriores a la guerra de la noche a la mañana».

Según analistas citados por el medio, la apertura de esta ruta estratégica no resolverá necesariamente la interrupción del suministro causada por la guerra.

Con ellos coincide la Agencia Internacional de Energía (AIE), que ayer señaló que, aun suponiendo que se mantenga el acuerdo para detener las hostilidades, la producción y las exportaciones de petróleo tardarán meses en recuperarse.

La AIE ha recortado en otros 700.000 barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año respecto a las que hizo en mayo pese al acuerdo suscrito entre EE.UU. e Irán, en espera de que su aplicación permita conducir a una normalización en 2027.

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones.

Además, implica que los dos países ponen fin a las hostilidades, reabren el estrecho de Ormuz y tienen dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El pacto ha sido criticado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que Estados Unidos ha capitulado ante Irán dado que se abre la puerta a que siga enriqueciendo uranio y tenga acceso a fondos que estaban congelados por las sanciones. EFE

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