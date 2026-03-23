El Texas cae 10 % después de que Trump aplazara ataques a infraestructura energética iraní

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Nueva York, 23 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 10 %, hasta 88,13 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo restaban 10 dólares con respecto a la jornada anterior. EFE

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