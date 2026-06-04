El Texas cae un 3,48 % tras informaciones de que Trump rechaza reanudar la guerra de Irán

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Nueva York, 4 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves con una caída del 3,48 %, hasta 92,68 dólares el barril, tras las informaciones acerca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán, según el Wall Street Journal

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 3,34 dólares respecto al cierre del martes. EFE

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