El Texas cae un 4 %, hasta 79 dólares, ante conversaciones para abrir nueva ruta en Ormuz

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Nueva York, 28 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este martes un 4,06 %, hasta 79,26 dólares el barril, ante las conversaciones entre Irán y Omán para abrir una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, que podría reanudar el flujo de crudo.

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 3,35 dólares respecto al último cierre. EFE

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