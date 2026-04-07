El Texas cae un 9,2 % tras aplazar Trump dos semanas el ultimátum si Irán abre Ormuz

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Nueva York, 7 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 9,27 %, hasta los 102,48 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar «dos semanas» el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura «total, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz

Sobre las 18:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril. EFE

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