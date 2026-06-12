El Texas cierra la semana por debajo de los 85 dólares ante posible acuerdo de EEUU e Irán

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Nueva York, 12 jun (EFE).- El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes por debajo de los 85 dólares el barril, tras caer un 3,23 %, y despidió así una semana a la baja presionado por las informaciones de un posible acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 2,83 dólares el barril respecto al cierre anterior, hasta los 84,88 dólares.

En los últimos cinco días, el precio del petróleo acumula una caída de más de un 6 % y de casi un 20 % en comparación con el dato de hace un mes.

Las informaciones que apuntan a un posible fin con la guerra en Oriente Medio llevan días presionando a la baja el precio del petróleo, de hecho, el crudo ni siquiera sufrió grandes repuntes tras el reinicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán de esta semana.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, aseguró este viernes que «se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz».

«La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora», aseguró en un mensaje en X.

Poco antes, Teherán también se había referido en este sentido al acuerdo con Washington pese a que ayer negaron que hubiese ningún avance, como había declarado el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, también sostuvo que el «memorando de entendimiento» con Washington «nunca ha estado tan cerca».

Por su parte, un alto cargo de la Administración de Trump apuntó que espera firmar «en los próximos días» un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los «objetivos principales» del mandatario estadounidense.

«Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta», declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo. EFE

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