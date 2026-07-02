El Texas se estabiliza en 68 dólares tras la última oleada de ataques entre EEUU-Irán

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Nueva York, 2 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 0,16 %, hasta 68,69 dólares el barril, este jueves, cuando se cumple una semana desde el inicio de la última oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,11 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo bajó un 4 % respecto al dato de hace cinco días, cuando Washington golpeó a Irán tras considerar que su ataque contra dos buques en el estrecho de Ormuz, un día antes, suponía una violación del acuerdo entre ambos países.

El mercado del petróleo cierra este jueves su última sesión completa de la semana, ya que la de este viernes tendrá un horario de cierre anticipado debido al feriado del Día de la Independencia.

El pasado 25 de junio, Irán atacó dos buques de carga en el estrecho de Ormuz y EE.UU., al considerarlo una ruptura del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, respondió con bombardeos el 26 y el 27 de junio sobre la infraestructura militar costera de Irán.

La República Islámica replicó al día siguiente con bombardeos contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo.

Sin embargo, Washington y Teherán acordaron detener la reanudación de los ataques y defender el memorando de entendimiento firmado solo unos días antes.

Esta semana, el mercado del petróleo ha mirado de cerca la relación de ambos países después de informaciones contradictorias sobre una reunión entre delegaciones de ambos países en Doha.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió en varias ocasiones en que se daría el encuentro, que según él había solicitado Irán, en cambio, Teherán negó en todo momento que se fuera a producir.

Finalmente, se celebraron negociaciones indirectas con mediadores de Catar y Pakistán en Doha, en las que se lograron «avances positivos», según el portavoz de la cancillería catarí, Majed Al Ansari.

«Las partes acordaron continuar las discusiones durante el próximo período, con la próxima reunión programada en el momento más temprano posible una vez concluyan los cortejos fúnebres del exlíder supremo de Irán», explicó el portavoz en un mensaje en X. EFE

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