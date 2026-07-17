El Texas sube un 3,17 % tras ataques a infraestructuras energéticas entre EEUU e Irán

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Nueva York, 17 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este viernes un 3,17 %, hasta 81,45 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán llevaran a cabo ataques contra infraestructuras energéticas, que recrudecen la escalada en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,5 dólares respecto al cierre anterior. EFE

ecs/rcf