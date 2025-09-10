El TGUE da la razón a una empresa italiana ante Inditex por registrar la marca pastaZARA

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio este miércoles la razón a la empresa italiana Ffauf por el registro de la marca ‘pastaZARA’ de productos alimentarios y anuló la decisión la Oficina Europea de Patentes (EUIPO) que inicialmente prohibió el nombre.

El TGUE, con sede en Luxemburgo y cuya sentencia es recurrible, falló así sobre una disputa que se remonta a 2008, cuando la compañía italiana pidió a la EUIPO el registro de la marca en la Unión Europea e Inditex, que inscribió el nombre ZARA en 2001, se opuso a ello.

La Oficina Europea de Patentes aceptó en 2023 los argumentos de la empresa española, al entender que ‘pastaZARA’ es «una marca idéntica o similar a una marca anterior que goza de renombre en la Unión» y al considerar que Ffauf pretendió obtener «sin justa causa» una ventaja desleal frente e Inditex, a pesar de vender productos diferentes.

En concreto, llegó a la conclusión de que Ffauf «no había demostrado que el uso del término ‘Zara’ fuese necesario para la comercialización» de sus productos, que «no existía prueba alguna sobre el valor de las inversiones en la promoción y la publicidad de dicha marca y de su aceptación por el público» y que no había llegado a un acuerdo con Inditex para la utilización del nombre.

Sin embargo, el TGUE aseguró hoy que la EUIPO «consideró erróneamente que no había justa causa para el uso de la marca» italiana y le obligó a adoptar una nueva resolución sobre el caso.

Según el Tribunal, la EUIPO «no ignoró por completo las pruebas relativas a la utilización por Ffauf Italia de signos que incluyen el elemento ‘pastaZARA'» y «señaló correctamente» que su nombre «se refería al verdadero origen de su actividad en la ciudad dálmata de Zara» pero «no sacó las consecuencias correspondientes al examinar los factores pertinentes para determinar la existencia de justa causa».

El TGUE estimó los argumentos de Ffauf de que utilizó signos que incluyen la marca ‘pastaZARA’ con anterioridad a que Inditex registrase su insignia de productos textiles y, además, consideró que la empresa italiana ha podido acreditar su «buena fe» por «la falta de similitud de los productos» de ambas compañías». EFE

