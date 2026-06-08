El thriller psicológico español ‘Dante’ llega a Tribeca con un elenco ‘on fire’

4 minutos

Nora Quintanilla

Nueva York, 7 jun (EFE).- El cineasta español Hugo Ruiz estrenó este domingo en el festival de cine de Tribeca su segunda película, ‘Dante’, -un thriller psicológico con el mismo «espíritu» que el de su debut, ‘Una noche con Adela’, con el que ganó el premio al director novel en 2023- y con un elenco «on fire» (encendido), según dijo a EFE.

‘Dante’, la única película de producción española en el festival, compite en la sección ‘Escape from Tribeca’, centrada en cine de terror y el ‘thriller’, y cuenta una historia impredecible que dura una noche, con un paramédico llamado Eduardo (Chino Darín) que se ve atrapado en medio de una disputa entre dos jefes criminales.

«(Ganar el premio) hace tres años no me garantizaba que mi segunda película estuviera aquí, pero les ha gustado también mucho», apostilló un exultante Ruiz, en la alfombra roja previa a la proyección, en un cine del East Village de Manhattan, donde resumió que «el espíritu es el mismo, pero con más medios», respecto a su primera cinta.

«Es una propuesta arriesgada. Hemos creado un universo propio que está muy en el límite en muchos aspectos, pero afortunadamente creo que la gente va a entrar en ese universo y no va a querer salir hasta el final de los 90 minutos», adelantó.

Además de Darín, el cásting estelar del filme cuenta con Ester Expósito (‘Venus’), quien viajó a Nueva York para el estreno, así como Vicente Romero (‘Celda 211’), Isak Férriz (‘Gigantes’) y Asier Etxeandia (‘Dolor y gloria’). Ruiz tiene claro qué: «el guion es el que ha hecho que todos estos actorazos que tengo hayan entrado, y ya está».

«Cuando un actor está ‘on fire’ con la película, o sea, siente la película y siente el personaje, eso hace que realmente se impliquen más. Los personajes crecen: los personajes son mejores que cuando yo los creo, con lo cual eso es genial», explicó el director, que se detuvo a posar con Expósito y parte del equipo productor.

«Ester (Expósito), que es una tipa que está totalmente hasta aquí, afortunadamente tiene mucho trabajo, y puede elegir prácticamente hacer lo que quiera, dijo: yo quiero ser ese personaje. Además, también la sacaba mucho de su zona de confort», subrayó Ruiz.

«De hecho, hasta la intento poner fea. Lo que pasa es que no puede ser, tiene una cicatriz, pero sigue estupenda», bromeó el cineasta, que se deshizo en halagos sobre la profesionalidad de Exposito y la de sus compañeros.

Expósito, que participa por primera vez en Tribeca y hoy posó ante las cámaras con un sinuoso vestido rosa y el cabello recogido, interpreta a Mac, «una tía de barrio, una macarra (agresiva), pero que tiene su corazoncito», un papel que le ha «divertido», dijo, porque es «diferente a nivel composición, de movimiento, de voz y de acento».

La actriz aplaudió la «visión y la pasión» de Ruiz por el cine, y su buen humor y paciencia, que facilitaron el trabajo en este proyecto trepidante del que se lleva buenos recuerdos, como los «tumbos» que daba un conductor de ambulancia al grabar escenas en el interior del vehículo: «Nos medio caíamos todos, mofados de la risa».

Expósito, de 26 años, destacó de ‘Dante’ los rasgos de terror, un género que conoce bien como actriz y que le «encanta» también como espectadora, porque «saca algo primitivo», pese a la seguridad de experimentar miedo en una butaca, y es «de las pocas cosas que de verdad me desconectan de mi alrededor», devela.

En ese sentido, Ruiz reivindicó el cine de «puro entretenimiento», en el que «la gente se siente y diga: no quiero pensar en nada, no quiero estar más que viviendo esta historia y, sobre todo, pasármelo bien». EFE

nqs/jco/jrg

(Foto) (Video)