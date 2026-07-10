El tifón Bavi avanza hacia las islas del sur de Japón con vientos de más de 200 km/h

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Tokio, 10 jul (EFE).- El tifón Bavi avanza con ráfagas de viento de más de 200 kilómetros por hora hacia las islas más septentrionales del archipiélago japonés, donde, según las previsiones de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), podría tocar tierra en la madrugada de este sábado.

Bavi, el noveno tifón de este año en la terminología nipona y clasificado dentro de la categoría de «violento» por sus fuertes vientos, se encontraba este viernes por la mañana al sur de la prefectura de Okinawa, en el mar de Filipinas.

Según la cadena de televisión NHK, el tifón ya ha obligado a cancelar más de 160 vuelos, la mayoría de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) con origen o destino en el aeropuerto de Naha, capital de Okinawa.

Ante el avance de esta tormenta, las autoridades instaron a la población local a extremar las precauciones ante la posibilidad de que provoque condiciones meteorológicas adversas, como oleaje intenso, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra.

Además, se prevé que las islas Sakishima experimenten vientos suficientemente fuertes como para provocar el derrumbe de algunas viviendas, informa la cadena de televisión japonesa NHK.

La tormenta tropical se dirigirá después a Taiwán y la china continental, según las previsiones. Durante la jornada del jueves, las autoridades chinas elevaron la respuesta de emergencia ante el avance de Bavi, mientras que las taiwanesas emitieron una alerta marítima.

Los tifones son recurrentes en Japón, así como en Filipinas, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

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