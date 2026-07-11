El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwán

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Pekín, 11 jul (EFE).- El avance del tifón Bavi está causando este sábado cancelaciones masivas en aeropuertos del este de China y Taiwán, con la actividad prácticamente paralizada en terminales como Wenzhou, Fuzhou y Taoyuan.

En el aeropuerto taiwanés de Taoyuan, principal puerta de entrada a Taiwán, se han cancelado 552 vuelos cancelados y solo hay una quincena pendientes de operar, después de que las autoridades isleñas advirtieran de que el tramo de mayor impacto del tifón se produciría entre la mañana y la tarde del sábado, según datos del portal especializado Feichangzhun.

En la costa oriental china, los aeropuertos de Wenzhou, en Zhejiang, y Fuzhou, en Fujian, habían cancelado todos sus vuelos, 58 y 74, respectivamente, a media tarde local del sábado, mientras Bavi se aproximaba al litoral, donde se espera que toque tierra en la madrugada del domingo.

Otros aeropuertos de la región registraban alteraciones importantes aunque mantenían parte de su actividad: Ningbo operaba un 20 por ciento de lo previsto, con 146 cancelaciones; Hangzhou, un 67 %, con 225 vuelos anulados, y el aeropuerto Pudong de Shanghái, un 51 %, con 436 cancelaciones, según Feichangzhun.

En Shanghái-Hongqiao se registraban 165 vuelos cancelados, mientras Xiamen mantenía un 77 % de normalidad, con 46 cancelaciones, y Nanjing-Lukou operaba al 80 %, con 44 vuelos anulados.

Los datos se suman a las cancelaciones ya anunciadas por las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas chinas en las últimas jornadas, así como a las medidas de cambio y reembolso sin penalización activadas por compañías como Air China, China Southern, China Eastern y Hainan Airlines para rutas afectadas por el temporal.

El Centro Meteorológico Nacional de China mantuvo este sábado la alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja del año por lluvias, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

Bavi, que volvió a convertirse en un tifón fuerte durante la madrugada, según las autoridades meteorológicas chinas, podría tocar tierra el domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, antes de internarse en China y debilitarse gradualmente. EFE

aa/agf