El tifón Bavi provoca cortes de energía y cancelaciones de vuelos en el sur de Japón

Compartir

2 minutos

(Actualiza con las declaraciones del viceportavoz del Gobierno en rueda de prensa)

Tokio, 10 jul (EFE).- Las autoridades japonesas informaron este viernes que se produjeron cortes de energía y cancelaciones de vuelos en la prefectura de Okinawa, mientras se acerca el «gran y muy fuerte» tifón Bavi, que se espera toque tierra en la madrugada de este sábado en las islas niponas.

El viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki, detalló este viernes -en una rueda de prensa- que se han producido cortes de energía en unos cincuenta hogares de Okinawa, tras emitir alertas por vientos huracanados y gran oleaje, si bien por el momento no han recibido información sobre víctimas, daños en viviendas o cortes de agua.

Ozaki pidió una «vigilancia extrema» ante los fuertes vientos, deslizamientos de tierra e inundaciones, mientras confirmó que el Gobierno está colaborando con las autoridades locales para implementar medidas preventivas, recopilar información sobre daños y realizar tareas de respuesta a emergencias.

Bavi, que avanza con ráfagas de viento de más de doscientos kilómetros por hora, se encontraba este viernes en la mañana al sur de la prefectura de Okinawa, en el mar de Filipinas. Este fenómeno, que es el noveno tifón de este año en la terminología nipona, está clasificado dentro de la categoría de «violento» por sus fuertes vientos.

Según la cadena de televisión japonesa NHK, el tifón ya ha obligado a cancelar más de 270 vuelos, la mayoría de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) con origen o destino en el aeropuerto de Naha, capital de Okinawa, lo que se estima que afecte a 12.800 personas.

Además, se prevé que las islas Sakishima experimenten vientos suficientemente fuertes como para provocar el derrumbe de algunas viviendas, informa NHK.

La tormenta tropical se dirigirá después a Taiwán y a la China continental, según las previsiones. Durante la jornada del jueves, las autoridades chinas elevaron la respuesta de emergencia ante el avance de Bavi, mientras que las taiwanesas emitieron una alerta marítima.

Los tifones son recurrentes en Japón, así como en Filipinas, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

pagb/rvb/jrg