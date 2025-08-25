El tifón Kajiki deja fuertes lluvias y vientos al pasar cerca de la isla china de Hainan

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 25 ago (EFE).- El paso del tifón Kajiki, el decimotercer ciclón del año, provocó este domingo diversas incidencias en la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos de la isla tras fuertes lluvias y vientos.

En la ciudad de Sanya, un popular destino turístico en China, un conductor quedó atrapado en el interior de su camión tras el vuelco del vehículo por las rachas de viento, tras lo cual fue liberado por el equipo local de bomberos, informó este lunes China News Service.

Las ráfagas provocaron asimismo el desprendimiento de algunas estructuras metálicas en edificios de la ciudad.

En el condado de Lingshui y en la ciudad de Sansha, la caída y fractura de árboles bloqueó tramos de carretera durante parte de la jornada.

Por ahora, las autoridades de Hainan no han proporcionado más detalles acerca de la cuantía de los daños provocados por el tifón ni sobre posibles heridos o víctimas.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Kajiki no llegó a tocar tierra en Hainan y pasó a unos 42 kilómetros al sur de Sanya, en la costa meridional de la isla.

La ciudad había suspendido clases, trabajos, transporte público y viajes marítimos y ordenado el cierre de algunos enclaves turísticos tras la alerta emitida el domingo por el Centro Meteorológico Nacional, que incluyó la evacuación de más de 20.000 residentes.

Zoom.earth pronostica que el tifón tocará tierra en el norte de Vietnam en la tarde local de este lunes. EFE

