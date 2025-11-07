El tifón Kalmaegi se degrada a depresión tropical tras su paso por Vietnam y Filipinas

2 minutos

Bangkok, 7 nov (EFE).- El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se ha degradado este viernes a depresión tropical tras tocar tierra la noche del jueves en Vietnam, donde al menos una persona ha fallecido, después de su paso por Filipinas, donde las autoridades han confirmado más de un centenar de muertos.

Las autoridades vietnamitas confirmaron que el ciclón había entrado hoy en la jurisdicción de Laos y que sus vientos bajaron a menos de 50 kilómetros por hora, después de tocar tierra anoche con vientos por encima de los 200 km/h y causar lluvias intensas e inundaciones en las provincias centrales de Gia Lai y Dak Lak.

La prensa estatal de Vietnam informó de que un hombre de 45 años perdió la vida dentro de su vivienda, una de las decenas que -según los registros oficiales- fueron derrumbadas por los deslizamientos de tierra y los fuertes vientos, que arrancaron varios techos.

El Gobierno ha confirmado que al menos un centenar de casas están inundadas en ciudades costeras como la turística Da Nang y Quang Ngai, después de que subiera la marea y las olas sobrepasaran los diques.

«En algunas localidades se registraron árboles caídos, cortes de luz. Numerosas vías de comunicación quedaron temporalmente interrumpidas debido a las inundaciones», dice un reporte gubernamental.

Las autoridades suspendieron el jueves las operaciones en seis aeropuertos del centro del país, si bien este viernes han ido restableciendo los vuelos que se vieron retrasados por el mal tiempo, por el que también se había emitido una prohibición de zarpe a las embarcaciones en Gia Lai.

La agencia meteorológica de Vietnam prevé lluvias durante el viernes, cuando se espera que las autoridades actualicen el balance de daños computados.

Entretanto, sigue la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos en Filipinas, donde las autoridades han confirmado al menos 114 fallecidos, entre reportes de cifras superiores por algunos medios locales.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de calamidad nacional después de que el tifón tocase tierra siete veces en el archipiélago, afectando a poco más de dos millones de personas, entre ellas unas 500.000 que quedaron desplazadas.

La isla de Cebú, con 71 fallecidos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones que impactaron a unas 360 localidades, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC). EFE

hp/pav/eav

(foto)