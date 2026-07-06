El tifón Maysak deja lluvias de más de 550 milímetros en el sur de China

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Pekín, 6 jul (EFE).- El tifón Maysak dejó lluvias de hasta 553,8 milímetros en la región meridional china de Guangxi, donde las precipitaciones provocaron inundaciones, crecidas de ríos y cortes de electricidad, informaron este lunes medios locales.

Según los servicios meteorológicos de Guangxi citados por China Energy News, entre las 08.00 hora local del sábado y la misma hora del domingo (00.00 GMT) el tifón dejó lluvias generalizadas en el sur de la región, con precipitaciones fuertes o muy fuertes en algunas zonas y aguaceros de intensidad extrema en puntos aislados.

El registro más elevado correspondió al municipio de Jiangping donde se acumularon 553,8 milímetros. Residentes citados por medios locales aseguraron que se trataba de la mayor inundación en 20 años, sin que de momento se haya informado del número de damnificados por desastres causados por el tifón.

Los datos meteorológicos e hidrológicos citados por el medio señalan que, en la mañana local del domingo, diez estaciones de seis ríos de Guangxi superaban el nivel de alerta entre 0,27 y 3,83 metros.

El Diario del Pueblo informó de que el Centro Meteorológico Nacional mantenía desde el fin de semana avisos por tifón, lluvias y tiempo convectivo, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos elevó del nivel cuatro al tres su respuesta de emergencia por inundaciones en Guangxi, una región de un área similar a la de Rumanía y con 50 millones de habitantes.

El organismo preveía acumulados de entre 200 y 400 milímetros en el centro y sur de la región, con más de 500 milímetros en puntos aislados, así como crecidas por encima del nivel de alerta en varios ríos de la cuenca del río Perla.

Maysak, el décimo tifón de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, ya había obligado a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos. EFE

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