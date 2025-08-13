El tifón Podul toca tierra en el este de Taiwán como un huracán de categoría 2
Taipéi, 13 ago (EFE).- El tifón Podul tocó tierra este miércoles en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora (km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 según la Escala de Saffir-Simpson, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.
La tormenta irrumpió cerca del municipio de Taimali en torno al mediodía, con vientos máximos sostenidos de 154,8 km/h en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según las últimas observaciones de la CWA.
Con un radio de unos 180 kilómetros, el sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 36 km/h a las 13:15 hora local (05:15 GMT) y, según las estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian. EFE
