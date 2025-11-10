El Tigres de la española Hermoso abre semifinales del Apertura ante el Cruz Azul

2 minutos

México, 10 nov (EFE).- Los Tigres UANL, en donde juega la española Jenni Hermoso, abrirán este jueves, con su visita al Cruz Azul, las semifinales del Apertura de la liga femenina del fútbol mexicano.

El partido de vuelta entre estos equipos se realizará el próximo domingo.

Hermoso, quien en esta campaña tuvo su segundo mejor semestre desde que llegó a México en el Apertura 2022 para jugar con Pachuca, buscará lograr su primer título de liga.

Jenni terminó la fase regular del Apertura 2025 como máxima goleadora de su equipo, junto a Diana Rosario Ordóñez, con 14 anotaciones respectivamente.

El equipo felino, que es dirigido por el madrileño Pedro Martínez, que acabó la fase regular en primer lugar de la tabla, es favorito para avanzar a la final para intentar sumar su séptimo título de liga que los confirme como el máximo ganador en la historia de la liga femenina que data del 2017.

Su rival, el Cruz Azul, es la sorpresa en esta llamada liguilla. En los cuartos de final La Máquina, que terminó en séptimo lugar, eliminó al campeón Pachuca, segundo del torneo, con un marcador total de 6-2.

La guatemalteca Ana Lucía Martínez y la estadounidense Aerial Chavarin son las figuras que aspiran a que Cruz Azul dé otra campanada en la semifinal.

En la otra llave, el América de la española Bruna Vilamala, se medirá al Guadalajara que es entrenado por el nacido en Badajoz Antonio Contreras.

El Partido de ida será en Guadalajara este jueves. El juego de vuelta se efectuará en la capital del país el próximo domingo.

Las Águilas, dirigidas por el toledano Ángel Villacampa, que concluyeron en el tercer escalón, son favoritas para superar a unas Chivas que terminaron quinto.

Tanto América como Guadalajara buscan avanzar al juego por el campeonato para buscar el tercer título de su historia, ambos equipos ostentan dos trofeos de liga, cada uno. EFE

as/gb/laa