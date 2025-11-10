El Tigres UANL de Jenni Hermoso empata con el Juárez FC y accede a la semifinal

Monterrey (México), 9 nov (EFE).- El Tigres UANL, equipo de la campeona mundial Jenni Hermoso, empató sin goles este domingo con el Juárez FC, suficiente para clasificarse a la semifinal del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano de mujeres.

Después de ganar el partido de ida por 0-1, las ‘Amazonas’ del entrenador Pedro Martínez salieron a imponer condiciones en su estadio, dominaron desde el arranque, sin embargo, carecieron de contundencia.

La guardameta Emily Alvarado salvó tres veces al Juárez, lo cual le permitió a las visitantes mantenerse en el juego al terminar la primera mitad.

Obligadas a ganar por dos goles o más, las Bravas salieron con líneas adelantadas en la segunda parte.

Tigres, el líder, el equipo de la mejor defensa, el del ataque más letal, fue detenido en su estadio por la defensa del Juárez, octavo de la clasificación, que luchó y por momentos fue mejor, aunque no hizo daño.

Al ganar la serie por 1-0, las ‘Amazonas’ enfrentarán en la semifinal al sorpresivo Cruz Azul que este sábado logró el resultado más inesperado del campeonato al golear por 5-0 al campeón Pachuca y eliminarlo por margen de 6-2 en la serie.

Después de perder 1-2 en su estadio, las Azules llegaron a Pachuca como presuntas víctimas, pero le dieron un baile a unas Tuzas sin personalidad, endebles en la defensa y con un pobre ataque.

Con goles de la guatemalteca Ana Martínez, quien aportó con dos asistencias, de Yanesy Rodríguez, de la jamaicana Deneisha Blackwood, de Daniela Calderón y de la estadounidense Aerial Chavarin, Cruz Azul impuso condiciones y se clasificó por primer vez en su historia a la fase de las cuatro mejores.

Charlyn Corral, líder goleadora con dos dianas, más otras dos en el duelo de ida de cuartos de final, fue detenida, a lo cual se sumó un bajo rendimiento de sus compañeras.

La otra semifinal se jugará entre el ganador del América-Monterrey y el mejor entre Toluca-Guadalajara, que decidirán hoy dos series que van empatadas.EFE

