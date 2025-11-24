El Tigres UANL de Jenni Hermoso vence al América y suma su séptimo triunfo de liga

Monterrey (México), 23 nov (EFE).- El Tigres UANL de la campeona mundial Jenni Hermoso derrotó este domingo 1-0 al América para ganar el título del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano de mujeres, su séptimo cetro de liga.

Diana Ordóñez anotó un gol para darle a las regias del entrenador español Pedro Martínez el triunfo en la final por margen de 4-3, luego de que el equipo se sacudiera una desventaja de tres goles en el partido de ida y empatara 3-3.

El primer tiempo se jugó a buen ritmo, con ambos cuadros en busca de la puerta rival; América, que tuvo la posesión de la pelota 56-44 a su favor dominó por momentos, pero careció de puntería en sus tres remates a puerta.

Las ‘Amazonas’ sacaron ventaja de una desconcentración de la zaga azulcrema en el minuto 20, cuando Ordóñez se hizo de una pelota en el área y de zurda puso el 1-0.

América salió en busca del empate, atacó por las bandas y en el 56 estuvo cerca de la igualada con un remate al travesaño de Nancy Antonio.

Dos minutos después, Antonio le lanzó una patada al rostro de Jenni Hermoso, lo cual le costó ser expulsada y dejar a su equipo con una mujer menos en la cancha.

Tigres fue paciente, esperó que las Águilas se fueran al ataque para aprovechar los espacios y en el 69 dejó ir la posibilidad del segundo gol, con un disparo por fuera de Ordóñez, con todo a favor en el área.

En el 75 la guardameta española Sandra Paños apareció oportuna para detener a Ordóñez, quien de nueva cuenta dejó ir la posibilidad de anotar con todo a favor.

América llegó con peligro en el 79. La portera Cecilia Santiago dejó un balón suelto en el área y Kiana Palacios estuvo cerca de enviarlo a la red.

Paños volvió a salvar a las Águilas, al achicar en el 87 cuando la sudafricana Thembi Kgatlana remató sin marca.

Tigres defendió la ventaja y se ratificó como el mejor equipo de la liga con siete títulos, por cuatro el Monterrey, dos América y Guadalajara y uno del Pachuca. EFE

