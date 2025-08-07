El Tigres UANL del campeón mundial Correa recibe al Puebla con la mirada en el liderato

Monterrey (México), 7 ago (EFE).- El Tigres UANL del campeón mundial Ángel Correa recibirá este viernes al Puebla con todo a favor para sumar tres puntos y alcanzar al Pachuca en el liderato del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En el inicio de la cuarta jornada del campeonato, los Tigres saldrán a sacar provecho de su condición de local para, con un ataque encabezado por Correa, tratar de hacer daño al decimocuarto de la tabla de posiciones, que suma una victoria y dos reveses.

Tigres, dirigido por el argentino Guido Pizarro, se clasificó esta semana a los cuartos de finales de la Leagues Cup y asumirá con buen estado de ánimo la reanudación del torneo de liga. De vencer al Puebla y hacerlo por tres goles de ventaja o más, el equipo subirá al primer lugar por mejor diferencia de goles que los Tuzos.

Con una de las plantillas mejor balanceadas del campeonato, los regios son candidatos al título; ganaron sus dos primeros partidos, después de lo cual sumaron dos triunfos y un revés en la Leagues Cup.

Puebla también ganó dos y perdió uno en el certamen entre las ligas de México y Estados Unidos; de momento está en zona de clasificación, pero quedará fuera, si el Juárez FC gana o empata hoy ante el New York Red Bulls.

La fecha cuatro tendrá entre sus atracciones el duelo del próximo lunes entre el León del mundialista colombiano James Rodríguez y el Monterrey del español Sergio Ramos, campeón mundial con su país en el 2010.

Eliminados en la Leagues Cup, ambos cuadros apostarán todo al torneo de liga.

Monterrey, dirigido por el entrenador Domenec Torrent, fue goleado en su debut, 3-0 por el Pachuca, pero se recuperó y derrotó por 0-1 al San Luis y por 3-1 al Atlas, con protagonismo del argentino Germán Berterame, con el gol de la victoria en el primero de esos duelos y tres dianas, en el segundo.

León es antepenúltimo de la clasificación con un triunfo y dos reveses. Está necesitado de sumar tres puntos para buscar la parte alta de la tabla y saldrá a buscarlo en su estadio ante un rival con altibajos.

América, que extendió su mala racha al quedar eliminado en la Leagues Cup, recibirá al Querétaro este sábado, cuando Pachuca visitará al Atlas y Tijuana al Mazatlán.

El domingo, Pumas UNAM recibirá a Necaxa y Santos Laguna a Guadalajara y el lunes, además del León-Monterrey, el campeón Toluca visitará al Juárez FC y Cruz Azul al San Luis.

– Partidos de la cuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 08.08: Tigres UANL-Puebla.

Sábado 09.08: América-Querétaro, Mazatlán-Tijuana y Atlas-Pachuca.

Domingo 10.08: Pumas UNAM-Necaxa y Santos Laguna-Guadalajara.

Lunes 11.08: León-Monterrey, Juárez FC-Toluca y San Luis-Cruz Azul.EFE

