El Tigres UANL empata con el León de James Rodríguez, en un partido de lucha

Monterrey (México), 13 sep (EFE).- El Tigres UANL, que jugó 64 minutos con un hombre menos en la cancha, empató este sábado 0-0 con el León del colombiano James Rodríguez, en un duelo de lucha en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la octava fecha, Tigres perdió a Juan José Purata en el minuto 26, a pesar de lo cual el equipo tuvo dominio de la pelota y creó las mejores jugadas de gol, con protagonismo de los argentinos Ángel Correa y Juan Brunetta.

Los minutos finales del encuentro fueron emotivos. Correa falló con un remate de cabeza en el área y en el 94 Iván Moreno dejó ir el gol para León.

La igualada subió a Tigres al cuarto lugar con 14 unidades y León aparece décimo, con 11 puntos.

Un par de horas antes, el uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penalti para darle al Cruz Azul una victoria por 0-1 sobre Pachuca, que subió al equipo del entrenador argentino Nicolás Larcamón en el liderato del Apertura.

Cruz Azul llegó a seis triunfos, con dos empates y 20 puntos, dos encima del Monterrey del español Sergio Ramos, que juega este domingo. El Pachuca ocupa el sexto lugar con 13 unidades.

En otro encuentro de este sábado, el Santos Laguna empató 2-2 en el estadio del Atlas.

Este sábado el campeón Toluca recibirá al Puebla y el América al Guadalajara, en el derbi del fútbol mexicano.

El Monterrey visitará este domingo al Querétaro, obligado a ganar para recuperar el liderato, y San Luis recibirá a los Xolos de Tijuana. EFE

