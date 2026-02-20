El titular de Economía mexicano pide «sangre fría» ante nuevo arancel anunciado por Trump

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, instó este viernes a mantener la «prudencia» y la «sangre fría» ante el nuevo anuncio de aranceles en Estados Unidos, a la vez que confirmó que viajará a Washington la próxima semana para «tener claridad» sobre su alcance y defender los intereses de México.

«Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría para poder determinar (su impacto y actuación), porque él (Trump) acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso», señaló a los periodistas tras una visita a instalaciones vinculadas con semiconductores en el central estado de Querétaro.

Ebrard pidió «prudencia» ya que, apuntó, la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que tumbó aranceles sustentados en poderes de emergencia fue seguida por un nuevo anuncio del presidente, Donald Trump, para sustituirlos con otros.

Añadió que, al terminar el evento, establecería contacto con contrapartes en Estados Unidos y que su visita ya programada la próxima semana le permitirá confirmar «con más precisión» si México «permanece más o menos igual o hay algún cambio».

Ebrard recordó que, hasta este momento, «el 85 %» de lo que México exporta a EE.UU. no paga arancel y apuntó que gravámenes sobre sectores como vehículos, acero y aluminio responden a otros fundamentos legales distintos a los aranceles «recíprocos» que —dijo— están en el centro de la discusión actual.

En paralelo, el secretario vinculó la defensa comercial con una estrategia de fortalecimiento industrial, por lo que consideró «sustantivo, crítico, esencial» producir en México insumos estratégicos ante tensiones geopolíticas y movimientos arancelarios.

«Nos va a dar más independencia», dijo al explicar que los semiconductores son claves para ramas como la automotriz, aeronáutica y electrónica y que su desarrollo puede resultar en empleos mejor pagados e innovación.

Sobre la relación bilateral, pidió ponerse en «modo zen» y sostuvo que el pronóstico para este año es «salir adelante» por el tamaño de la integración entre ambas economías, en medio de la revisión del tratado de libre comercio T-MEC.

México, dijo, se ha convertido en el principal exportador a Estados Unidos y también su principal comprador.

Trump condenó duramente este viernes el fallo «terrible» del Supremo que invalida los aranceles «recíprocos» y de otra índole que impuso bajo poderes de emergencia, un duro revés a su agenda política y económica, y anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10 % amparándose en una ley de 1974 y sin contar con el aval del Congreso. EFE

