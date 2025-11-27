El TJUE avala la ley española que permite anular cláusulas abusivas en procesos monitorios

Bruselas, 27 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo este jueves que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española es conforme a la directiva comunitaria de cláusulas abusivas porque permite a la Justicia declarar la nulidad de una cláusula por la que una entidad pide la devolución de un préstamo en un proceso monitorio si es abusiva.

La corte con sede en Luxemburgo se pronunció a raíz de una demanda que la sociedad Investcapital interpuso contra un consumidor en un juzgado de Las Palmas, solicitando la devolución de 1.234,01 euros en un proceso monitorio.

En su sentencia de hoy, el TJUE señaló que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es conforme al Derecho comunitario porque el consumidor puede lograr la nulidad de la cláusula del contrato que origine el proceso monitorio o que determine la cantidad a devolver si un juez considera que es abusiva.

Además, el TJUE avaló la normativa española porque permite tanto a la entidad que demanda la devolución del préstamo como al cliente «debatir de forma contradictoria los elementos fácticos y jurídicos decisivos» para que el juez pueda determinar si una cláusula es o no abusiva.

El tribunal de Luxemburgo respaldó también la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque permite tanto al consumidor como al banco recurrir ante una instancia posterior la decisión que haya fallado la justicia en una primera instancia. EFE

