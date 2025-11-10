El Toluca termina como líder del Apertura al concluir la fase regular

México, 9 nov (EFE).- El Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, que ganó por 2-0 este sábado del América, lideró la fase regular del Apertura del fútbol mexicano, que terminó este domingo, lo cual le permitió avanzar en el primer lugar a los cuartos de final.

Con anotaciones del portugués Paulinho y el brasileño Helinho, los ‘Diablos’ de Mohamed terminaron con 11 victorias, cuatro empates, dos derrotas y 37 puntos, uno encima del Tigres UANL, dos sobre Cruz Azul y tres arriba de los azulcremas.

Toluca dominó y lo reflejó en el marcador con un gol de zurda de Paulinho en el minuto 40 y un penalti cobrado por Helinho, en el 56.

Antes, Tigres aventajó por 3-1 al San Luis y garantizó el segundo lugar con anotaciones del argentino Ángel Correa, de Marco Farfán y de Diego Laínez, luego de que San Luis empezó arriba con un gol de Joao Pedro.

Toluca y Tigres se beneficiaron de la derrota de Cruz Azul, que perdió la posibilidad de encabezar la tabla de posiciones al caer, también en la jornada sabatina, 2-3 ante los Pumas UNAM.

Jorge Ruvalcaba, el colombiano Álvaro Angulo y Alan Medina convirtieron por los universitarios, luego de que el uruguayo Gabriel Fernández anotó dos veces por los Azules.

Con ventaja de 2-1, los celestes parecían tener el encuentro en su bolsa, pero en la segunda mitad mostraron poco carácter y los universitarios le dieron la vuelta al marcador, luego de jugar 24 minutos con un hombre menos en la cancha por la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli.

Con su derrota ante Toluca, las Águilas del América concluyeron en el cuarto lugar, delante del Monterrey, quinto, y las Chivas de Guadalajara, sextas.

En un duelo cuyo resultado no influyó en la clasificación, el Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito superó por 4-2 a los Rayados.

Efraín Álvarez, Armando González, Roberto Alvarado y Javier ‘Chicharito’ Hernández le garantizaron los tres puntos a las Chivas, en tanto Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales descontaron por Monterrey.

Con sus anotaciones sabatinas, Armando González, Paulinho y Joao Pedro se compartieron el liderato de los goleadores, con 12 tantos.

Los cuartos de final ya tienen dos juegos definidos, el de Cruz Azul contra el Guadalajara y el del América ante el Monterrey.

Los dos lugares disponibles para la fase de los ocho mejores se los disputarán los ocupantes de los sitios del séptimo al décimo: Tijuana, Juárez FC, Pachuca y Pumas UNAM.

La repesca se jugará después de la próxima fecha FIFA. EFE

