El torneo argentino confirma las finales soñadas con las mejores parejas del mundo

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Buenos Aires, 16 may (EFE).- La etapa de Buenos Aires del circuito del Premier Pádel P1 confirmó este sábado sus finales soñadas con las cuatro mejores duplas que se citarán este domingo en las definiciones masculina y femenina del Parque Roca de la capital argentina.

A primer turno, se confirmó en la pista central del Parque Roca un nuevo clásico del pádel femenino con Paula Josemaría y Bea González citándose una vez más con Delfina Brea y Gemma Triay en la gran final de este domingo.

A primer turno el binomio español Josemaría-González, que viene de ganar las últimas cuatro etapas en Miami, Giza, Bruselas y Asunción, se impusieron en la semifinal ante sus compatriotas Ariana Sánchez y Andrea Ustero Prieto por 2-6, 7-5 y 6-4, para sellar su sexta final en fila y acumular su 19º triunfo consecutivo.

A continuación fue el turno de sufrir para el binomio argentino-español compuesto por Delfina Brea para derrotar a la dupla hispano-lusitana compuesta por Claudia Fernández y Sofia Araújo por 3-6, 7-6 y 6-4.

Con este resultado, Brea y Triay alcanzaron su 12º final consecutiva en el circuito pero buscarán derrotar a sus ‘bestias negras’ en las últimas cuatro finales.

A continuación fue el turno de las semifinales masculinas, que no tuvieron tanto paridad, porque a primer turno los número uno del mundo: el argentino Agustín Tapia y su compañero Arturo Coello vencieron con autoridad por 6-2 y 7-6 al binomio compuesto por el argentino Franco Stupaczuk y el español Mike Yanguas.

Y, a continuación, el binomio número dos del planeta compuesta por el argentino Federico Chingotto y el ibérico Alejandro Galán vencieron al argentino Leo Augsburger y su compañero español Juan Lebrón por 6-0 y 6-3.

En esta jornada de semifinales, según informó la organización se registró un nuevo récord mundial de público en una jornada con 𝟏6.𝟗𝟐𝟎 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, superando la marca establecida el año pasad en este mismo escenario de Buenos Aires. EFE

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