El tráfico aéreo de pasajeros en Europa aumentó un 3,8 % en marzo pese a la guerra

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Bruselas, 13 may (EFE).- El tráfico aéreo de pasajeros en Europa creció un 3,8 % en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este miércoles por la asociación europea de aeropuertos, ACI Europe, que destaca en un comunicado que este incremento se ha registrado pese a la guerra en Oriente Medio.

Aun así, este aumento es cuatro décimas inferior al observado en el mes de febrero, cuando el tráfico aéreo en Europea se expandió un 4,2 %.

El conflicto en Oriente Medio, además, ha afectado en mayor medida a los aeropuertos de países europeos que no forman parte de la UE, que han registrado un incremento del 2,6 % en marzo que contrasta con el aumento de 5,9 % del mes anterior.

El los aeropuertos del bloque, por contra, el tráfico aéreo de pasajeros ha incluso aumentado dos décimas, desde el 3,9 % observado en el segundo mes del año hasta el 4,1 % de marzo.

«En general, el primer mes de guerra en Oriente Medio ha destacado de nuevo la resiliencia de la demanda del transporte aéreo frente a otro importante shock geopolítico. Muchos aeropuertos europeos perdieron conectividad directa a la región pero esos flujos de tráfico conectando con Asia se adaptaron rápidamente a través de rutas alternativas directas e indirectas», explicó el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec.

Por otro lado, añadió que ACI Europe «no espera una contracción de los volúmenes de pasajeros» durante los meses «pico» de verano, siempre y cuando «no acabemos afrontando una escasez importante» de queroseno.

Entre los grandes mercados de la UE destacan los aeropuertos de Italia y España, con incrementos en marzo del 4,8 % y el 3,9 %, respectivamente, por delante de los aumentos de Alemania (3,1 %) y Francia (1,2 %), mientras que, fuera del bloque, los británicos se anotaron un crecimiento del 2,8 %.

No obstante, los mayores aumentos de tráfico aéreo de pasajeros fueron los de Eslovaquia (130.7%), Eslovenia (17%), Dinamarca (13.8%), Malta (12.5%) y Croacia (10.8%), frente al descenso del 15,3 % de Chipre, país golpeado especialmente por los ataques con drones sobre bases británicas en la isla en el comienzo del conflicto.

Entre los grandes aeropuertos destacan el incremento del aeropuerto de Estambul y del Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen, también de la capital turca, con aumentos del 7,7 % y del 7,2 %, respectivamente, por delante de Heathrow en Londres (6,9 %).

Otros aeropuertos con un aumento «dinámico» de los pasajeros fueron el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat​ (5,4 %) y el Adolfo Suárez Madrid-Barajas (4,2 %), por delante de otros con un crecimiento más «modesto» como Fráncfort (2,1 %), Munich (1,4 %) o Ámsterdam (1,4 %).

Menor tráfico de mercancías

En contra de la evolución en el tráfico aéreo de pasajeros, el transporte aéreo de mercancías en marzo sí que se ha visto afectado por la guerra en Oriente Medio, puesto que muchos de los envíos a Europa pasan por los ‘hubs’ aéreos de la región, según ACI Europe.

Así, los volúmenes de mercancías a los aeropuertos europeos descendieron un 3,1 % en el mes de marzo, frente a los incrementos del 6,4 % y del 8,9 % observados en enero y febrero, respectivamente. EFE

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