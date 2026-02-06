El tráfico aéreo en aeropuerto de Berlín sigue suspendido por hielo y lluvia helada

Berlín, 6 feb (EFE).- El tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín, que quedó suspendido en la noche del jueves debido al hielo y la lluvia helada, no ha podido ser reanudado este viernes al no haber mejorado la situación meteorológica.

«Debido a las condiciones meteorológicas, actualmente no es posible realizar despegues ni aterrizajes. Por favor, compruebe el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto», puede leerse al consultar la página en internet del aeropuerto que, no obstante, no permite acceder a información adicional.

El servicio de mantenimiento especial para el invierno ha tratado las pistas de aterrizaje con anticongelante durante toda la noche, pero sin éxito, ya que siguen resbaladizas y de momento se desconoce cuándo se podrán reanudar las operaciones aéreas.

Tan pronto como se reanude el servicio, las aerolíneas son las que deciden si realizan todavía hoy sus vuelos, los cancelan o los posponen.

Ya el jueves por la mañana los aviones no pudieron despegar debido a la lluvia helada y el primer aparato sólo pudo salir a ultima hora de la mañana, y a lo largo del día se siguieron acumulando importantes retrasos y numerosas cancelaciones.

Hacia las 20.00 horas (18.00 GMT) el aeropuerto suspendió por completo sus operaciones por razones de seguridad debido a las capas de hielo en las pistas, que no permitían realizar despegues ni aterrizajes. EFE

