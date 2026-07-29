El tráfico aéreo europeo aumenta un 2,6 % en el primer semestre de 2026

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Bruselas, 30 jul (EFE).- El tráfico de pasajeros en aeropuertos europeos aumentó durante el primer semestre de 2026 un 2,6 %, según informó la asociación europea de aeropuertos ACI, que identificó una ralentización «notable» del crecimiento durante el segundo trimestre del año, cuando estalló la crisis en Oriente Medio.

El crecimiento durante los primeros tres meses del año fue del 4,3 %, mientras que entre abril y junio fue del 1,3 % tras «el recorte de capacidad por parte de algunas aerolíneas como respuesta al aumento de los precios del combustible de la aviación», explicó ACI en un comunicado.

Debido a esto, el tráfico de pasajeros nacional (+3 %) fue superior al internacional (+2,5 %) por primera vez desde la recuperación de la pandemia del covid-19.

«No se puede negar que la geopolítica ha influido cada vez más en la evolución del tráfico este año. El crecimiento ha perdido claramente impulso, y el tráfico de pasajeros se ha estancado -o incluso ha disminuido- en varios mercados nacionales a fecha de junio», dijo el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec.

Eslovaquia, Malta y Eslovenia a la cabeza

Durante los primeros seis meses del año, los mejores resultados nacionales fueron a parar a los aeropuertos de Eslovaquia, con un contundente crecimiento con respecto al mismo período del año anterior del 101,3 %, seguido de Malta, con un 15,6 %, y Eslovenia, con un avance del 14,7 %.

Al otro lado de la balanza, los aeropuertos que mayores descensos cosecharon fueron los de Islandia, con una caída del 7,1 %, Chipre, (4,4 %) y Austria (2,6 %).

En cuanto a los grandes mercados de la Unión Europea, Italia (+4,2 %) y España (+3,7 %) fueron los mejor parados, mientras que Francia (+0,6 %) y el Reino Unido (+0,4 %) registraron un aumento más discreto, y Alemania (-1,2 %) se mantuvo en negativo.

«Más allá de eso, la evolución de la guerra en Oriente Medio -y sus repercusiones tanto operativas como macroeconómicas- determinará en gran medida la trayectoria del tráfico aéreo europeo durante el resto del año. La aviación europea opera, sin duda, en un entorno mucho más volátil que en la década anterior a la pandemia», apuntó Jankovec.

Con respecto a aeropuertos no pertenecientes a la UE, destacaron los de Macedonia del Norte (+27,9 %) y Moldavia (+21 %) frente a Israel (-19,2 %) y Azerbayán (-3 %).

Los principales aeropuertos notaron un ritmo de crecimiento más lento en el primer semestre, con un aumento del 0,8 % y el mantenimiento de Londres-Heathrow como el más transitado de Europa -40 millones de pasajeros-, seguido muy de cerca de Estambul, con 39,84 millones de pasajeros.

Con respecto a los ‘megaaeropuertos’, de entre 25 y 40 millones de pasajeros, destacó el de Málaga, con una subida del 6,7 %, solo superado por Copenhague, que aumentó su tráfico un 6,8 %.

El tráfico de mercancías en la red aeroportuaria europea se mantuvo estable en términos interanuales durante el primer semestre, con un +0,7 %. En comparación con los volúmenes previos a la pandemia (primer semestre de 2019), los volúmenes de mercancías se situaron en un +11,2 %. EFE

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