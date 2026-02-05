El tráfico de pasajeros aéreos en Europa aumentó un 4,4 % en 2025

Bruselas, 5 feb (EFE).- El tráfico de pasajeros en la red aeroportuaria europea aumentó un 4,4 % en 2025 en comparación con el año anterior, informó hoy la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), que situó el volumen total en 2.600 millones de viajeros, es decir, 100 millones más que en 2024.

Los aeropuertos de la UE registraron un aumento del tráfico del 4 %, frente al 6,2 % de países europeos de fuera del bloque comunitario.

«El tráfico mantuvo una trayectoria positiva durante todo 2025, con una aceleración del crecimiento en el cuarto trimestre hasta el 6,1 %, una señal positiva para 2026», agregó la organización en un comunicado en el que proyecta un nuevo aumento de aproximadamente un 3,3 %.

«Muchos aeropuertos también se beneficiarán de que los europeos tiendan más a viajar dentro del continente, mientras que Europa seguirá siendo un destino preferente para los no europeos. Al mismo tiempo, se prevé que las aerolíneas europeas registren el mejor rendimiento financiero del mundo, y que las presiones en la cadena de suministro que limitan su capacidad se moderen», declaró el director general de ACI Europa, Olivier Jankovec.

No obstante, Jankovec avisó de las preocupaciones que suscita «la plena implantación del sistema de entrada y salida de Schengen a partir de abril», un sistema que se aplica ya de forma provisional al tráfico rodado y que ha generado protestas de transportistas en los Balcanes.

En 2025, el crecimiento estuvo impulsado «exclusivamente» por el tráfico internacional, que se expandió un +5,6 %, mientras que el tráfico doméstico permaneció prácticamente estancado, con un +0,2 %, añadió ACI Europa.

Mercados

Entre los grandes mercados aéreos de Europa, Reino Unido registró un avance del tráfico del 1,7 %, Francia del 2,1 % y Alemania del 3,2 %, valores por debajo de la media que ACI atribuye a «regímenes fiscales punitivos».

«Alemania y Francia registraron caídas drásticas del tráfico doméstico respecto a 2019: -48% y -27%, respectivamente», destacó ACI.

Los aeropuertos de Italia (+4,4 %) y España (+3,9 %), en cambio, se beneficiaron en general de un entorno más favorable en términos macroeconómicos y de políticas de aviación.

Dentro de la UE, los motores del crecimiento «se desplazaron progresivamente del sur al este del bloque», con los aeropuertos de Eslovaquia (+20,2 %), Polonia (+14,4 %), Hungría (+11,1 %) y Eslovenia (+10,7 %) entre los mejores resultados, junto con los de Malta (+12,3 %) y Chipre (+10,7 %).

Fuera de la UE, avanzaron Moldavia (+46,8 %), que «actuó como puerta de entrada para la diáspora ucraniana»; Israel (+31,3 %), que repuntó gracias a la mejora de la seguridad y Turquía (+5,8 %), mientras que Rusia siguió cayendo (-9,5 %).

El aeropuerto con más tráfico fue London-Heathrow, con 84,48 millones de pasajeros (+0,7 %); Estambul, con 84,44 millones de pasajeros (+5,5 %); París-CDG con 72,02 millones (+2,5 %), Ámsterdam-Schiphol, con 68,77 millones (+2,9 %), y Madrid, con 68,12 millones (+3 %).

Mercancías

El tráfico de carga aumentó un +3,2 % en 2025 en Europa, con un repunte del 3,6 % en la UE y del 0,4 % fuera.

Ordenados por volumen, el primero fue Frankfurt (+2 %), seguido de Estambul (-0,6 %), París-CDG (+2,3 %), Londres-Heathrow (+0,8 %), Ámsterdam-Schiphol (-4,2 %).

«Entre los diez primeros destacaron Lieja (+13,9 %) y Madrid (+9,6 %)», añadió ACI Europa. EFE

