El tráfico de pasajeros en los dos aeropuertos de París aumentó un 3,4 % en 2025

París, 15 ene (EFE).- Los dos aeropuertos de París registraron en 2025 un aumento del 3,4 % en su número de pasajeros, hasta 106,958 millones, debido especialmente al incremento de los vuelos intercontinentales, que compensaron una nueva caída en los domésticos.

La empresa pública concesionaria Aeropuertos de París (ADP), que presentó este jueves los resultados anuales en un comunicado, precisó que en Roissy-Charles de Gaulle el aumento fue del 2,5 % hasta 72,029 millones de pasajeros, mientras en Orly la subida alcanzó el 5,5 % hasta 34,928 millones.

Si se compara con 2019, el año que precedió la crisis de la covid, en 2025 la actividad en Charles de Gaulle fue todavía inferior, en concreto del 94,6 %, mientras que en Orly se superó de forma significativa, con un 109,7 %.

El número de pasajeros entre las dos plataformas aeroportuarias de París y los otros aeropuertos de la Francia metropolitana se redujo el pasado año un 2 % y representó un 10,6 % del total, lo que se viene a añadir a los retrocesos de los ejercicios anteriores, sobre todo por la pérdida de cuota de mercado frente al ferrocarril.

Su volumen en 2025 fue únicamente el 70,1 % del que hubo en 2019 en esos vuelos interiores.

En cuanto al tráfico internacional, las líneas con otros países del espacio Schengen progresaron un 2,9 % y supusieron un 36,6 % del total de pasajeros.

En conjunto, el tráfico de los aeropuertos parisinos con Europa (incluyendo los países de la Unión Europea que no forman parte del espacio Schenguen, pero también los extracomunitarios como el Reino Unido) aumentó un 3,3 % y supuso un 45 % del total.

En las líneas intercontinentales, las que tuvieron una evolución más positiva el pasado año fueron las conexiones con Oriente Medio (12,7 %), Latinoamérica (9,3 %) y Asia-Pacífico (6,9 %), aunque hay que tener en cuenta que esos eran los destinos en los que no se había recuperado el nivel previo a la pandemia.

Aun con esos incrementos, en 2025 el volumen de tráfico con Latinoamérica fue sólo el 93,6 % del registrado en 2019 y con Asia-Pacífico el 91,3 %.

Los vuelos con África experimentaron un alza del 4 % en 2025, con un 21,5 % de pasajeros más que en 2019 y representaron un 13,8 % del total de la actividad en los dos aeropuertos parisinos.

ADP, que también gestiona muchos otros aeropuertos por todo el mundo, totalizó el pasado año 378.984.019 pasajeros, un 4,2 % más que en 2024. EFE

