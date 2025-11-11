El tráfico en el aeropuerto de Heathrow subió el 2,1 % en octubre

1 minuto

Londres, 11 nov (EFE).- El aeropuerto londinense de Heathrow informó este martes de que un total de 7,3 millones de pasajeros pasaron por sus terminales el pasado octubre, un alza del 2,1 % frente al mismo mes del año pasado, debido a la semana de vacaciones escolares de otoño.

En un comunicado, el aeropuerto precisa que registró un aumento de viajes a ciudades europeas como Bruselas, Lyon, Marsella y Viena.

Durante octubre, el personal del aeropuerto y las aerolíneas colaboraron para mantener la puntualidad de Heathrow, añadió.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, dijo que «las cifras hablan por sí solas: en colaboración con las aerolíneas, Heathrow atiende a más pasajeros puntualmente que cualquier otro centro de conexiones europeo. Contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecer un aeropuerto de primer nivel hoy mismo, y estamos preparados para utilizarlos para impulsar el crecimiento económico del Reino Unido». EFE

vg/ah