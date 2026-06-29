El transporte de mercancías en Rusia se encarece un 10 % por la falta de combustible

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Moscú, 29 jun (EFE).- El transporte de mercancías por carretera en Rusia se ha encarecido alrededor de un 10 % debido a la crisis por déficit de combustible causado por los constantes ataques ucranianos, informó este lunes el diario Kommersant.

El medio ruso cita varias fuentes del sector privado dedicado a la logística en el país, donde afirman que las empresas de transporte por carretera se ven obligadas a incrementar el precio de sus servicios. Algunas establecen la fecha de subida para el 1 de julio.

Concretamente, el coste de transporte desde China aumentó en un promedio de 700 dólares por viaje, ruta en la que además disminuyó el kilometraje diario de entre 600 y 700 kilómetros a 500.

La razón es que las empresas de transporte se muestran reacias a recorrer largas distancias, por la incertidumbre en relación con la disponibilidad de combustible en las gasolineras a lo largo de todo el país.

Al mismo tiempo, los participantes del mercado ruso entrevistados por Kommersant señalan que tampoco existe una alternativa viable al transporte por carretera. Por ejemplo, el transporte por tren está demasiado restringido a la propia red ferroviaria y su limitada capacidad.

Paralelamente, también se ve afectado el transporte aéreo, donde las aerolíneas están incrementando los precios aproximadamente un 5 %.

Debido a los constantes ataques ucranianos contra la infraestructura de transporte e industria petrolera rusa, que se han incrementado a lo largo de este año, más de 80 regiones rusas están desabastecidas y las gasolineras se han visto obligadas a establecer limitaciones para el repostaje de vehículos.

En Moscú y la región de Moscú, según pudo constatar EFE, se mantienen las limitaciones a la venta de combustible en las redes de gasolineras locales: mientras en la red Gazprom la venta se limita a 30 litros, Lukoil solo dispensa 20 litros.

Vladímir Maliushitski, gobernador de Primorie, en el Lejano Oriente, comunicó este lunes que las limitaciones se deben a que «algunos consumidores sin escrúpulos cargan miles de toneladas en camiones».

Por ello, restringieron la venta de combustible para camiones a 100 litros dentro de los límites urbanos y a 200 litros en las autopistas.

El Ministerio del Interior de Irkutsk, en Siberia, comunicó este lunes que habían presentado cargos contra varios residentes por especular con el precio de la gasolina. Los acusados revendían combustible a precios inflados en plataformas de venta online, a 250 rublos (3,2 dólares) el litro, más del doble del precio estándar.

Los locales admiten que los envíos de hidrocarburos no llegan, y las imágenes de largas filas de coches esperando repostar que publican los rusos en redes sociales se repiten por todo el país.

El viernes, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, admitió que la demanda de gasolina y gasóleo aumentó en las últimas semanas entre un 20 % y 30 %, pero negó la falta de combustible en el país.EFE

mos/llb