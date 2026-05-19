El tren de alta velocidad Londres-Birmingham se retrasará al menos hasta 2039

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Londres, 19 may (EFE).- El tren de alta velocidad previsto entre Londres y Birmingham -las dos mayores ciudades británicas- se retrasará como mínimo hasta 2039, y el coste del proyecto puede subir hasta los 102.000 millones de libras (117.000 millones de euros), anunció este martes el Gobierno.

El anuncio lo realizó ante el Parlamento la ministra de Transporte, Heidi Alexander, para justificar este nuevo retraso de unas obras que ya acumulan varias demoras desde su comienzo efectivo en 2020.

Además, se ha rebajado la velocidad de crucero que tendrán estos trenes, de los 360 kilómetros por hora previstos inicialmente hasta los 320.

El proyecto, conocido como HS2, no va a ser cancelado, aseguró la ministra, porque eso supondría tantas pérdidas como su coste y sin ningún beneficio.

Sin embargo, el proyecto ya ha sufrido varias «amputaciones» en el pasado, al eliminar los ramales que conectarían Birmingham, en el centro de Inglaterra, con Manchester y posteriormente con Leeds, en el norte.

Aunque el tráfico ferroviario nació en la isla británica y toda ella cuenta con una densa red de vías férreas, el país lleva un gran retraso en la red de alta velocidad comparado con los demás países de Europa.

Actualmente, solo el tramo entre Londres y el Canal de la Mancha en los llamados ‘eurotrenes’ que van directos a París pueden considerarse de alta velocidad. Cubren los 109 kilómetros que van desde la estación londinense de Saint Pancras hasta el canal, para luego pasar a territorio francés. EFE

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