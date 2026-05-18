El Tribunal Constitucional de Perú ordena el retorno del Binacional a la primera división

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Lima, 18 may (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que reincorpore al Deportivo Binacional a la primera división nacional a partir del torneo de 2027, tras aceptar un recurso presentado por el equipo de la ciudad surandina de Juliaca.

El TC declaró «fundada en parte» la demanda de Binacional «por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento» cuando fue uno los tres equipos que perdieron la permanencia en la Liga 1 de 2023, al ocupar la decimoséptima posición, con 35 puntos, solo por delante de Deportivo Municipal y la Academia Cantolao.

La sentencia, emitida el pasado 30 de abril pero publicada este lunes en el portal web del TC, admitió un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución emitida el 5 de agosto por la Corte Superior de Justicia de la región sureña de Puno, donde se ubica Juliaca, que declaró improcedente la demanda de amparo del equipo.

Binacional solicitó que se ordene la actualización de la tabla de posiciones de la Liga 1 de 2023 conforme a sanciones impuestas a Sport Boys, que ocupó el decimoquinto puesto, con 37 puntos, y si se le hubieran restado puntos habría ocupado su lugar en el descenso.

Mientras que Binacional recurrió en los últimos años a diferentes instancias judiciales e incluso al TAS para que se le reconozca el derecho a regresar a la Liga 1 peruana, la FPF «ha sostenido uniformemente» que la demanda debería ser declarada improcedente, «por encontrarse bajo un supuesto de irreparabilidad», precisó la sentencia del TC.

Sin embargo, el Constitucional remarcó que «el hecho de que el torneo haya concluido no desvirtúa la naturaleza continuada de la vulneración» al derecho y que no existe justificación «alguna para que la FPF se encuentre relevada del control constitucional cuando no respete los derechos fundamentales».

Por ese motivo, concluyó que, «de manera excepcional y acotada, la única medida idónea para restituir la situación jurídica del demandante es su reincorporación a la Liga 1» y dispuso que sea a partir de 2027, ya que el torneo de este año «se encuentra en curso».

La resolución ordenó a la FPF que actualice la tabla de posiciones del torneo de 2023 «conforme a las sanciones impuestas al Sport Boys», declaró improcedente la demanda «en lo demás que contiene» y condenó a la FPF «al pago de costos y costas del proceso». EFE

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