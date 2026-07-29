El Tribunal Constitucional de RDC valida una polémica ley de referéndum

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Nairobi, 29 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional de la República Democrática del Congo (RDC) ha validado una polémica ley de referéndum que abre la puerta a modificar la Constitución congoleña, impulsada por el presidente del país, Félix Tshisekedi.

«El Tribunal declara que la ley de referéndum aprobada por ambas cámaras del Parlamento se ajusta a la Constitución», declaró el juez Dieudonné Kamuleta durante una audiencia la víspera, según recogieron este miércoles medios locales.

A pesar de dar luz verde al proyecto, la sala también expresó sus reservas respecto a trece artículos de la ley, lo que limita la aplicación de los mismos.

Tshisekedi deberá promulgar una ley que desde el Ejecutivo se considera como un mecanismo de consulta popular, pero que la oposición y parte de la sociedad civil consideran un intento de prolongar el mandato presidencial más allá del límite constitucional de dos periodos.

Tras la aprobación por parte de la corte, cientos de personas salieron a protestar a las calles de las ciudades orientales de Goma (capital de la provincia de Kivu del Norte) y de Bukavu (capital de la provincia de Kivu del Sur), ambas controladas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.

El portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, publicó este miércoles en su cuenta de la red social X que la población se manifestó bajo las «amenazas e intimidaciones» de los insurgentes.

Según medios locales, los manifestantes portaron pancartas que denunciaban un posible plan para modificar la Constitución de la RDC y lograr un tercer mandato de Tshisekedi.

Estos temores llegan después de que el propio Tshisekedi declarase en mayo que estaba abierto a buscar un tercer mandato en las elecciones generales de 2028.

«Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré», aseguró entonces Tshisekedi, en el poder desde 2019, tras ganar las elecciones de 2018, criticadas por la oposición y la comunidad internacional.

El presidente, sin embargo, aseguró que «si hay que introducir algún cambio o revisión (en la Constitución), nunca se hará sin consultar a la población, mediante referéndum».

En los últimos años, el país se ha visto inmerso en un debate para impulsar una posible reforma constitucional, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, por la Iglesia católica y por organizaciones de la sociedad civil.

Según la ley congoleña, una revisión constitucional requiere la celebración de un referéndum convocado por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría de tres quintos en el Parlamento. EFE

pmc/mra