El Tribunal Constitucional de Sudáfrica equipara las bajas maternales y paternales

Nairobi, 3 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional de Sudáfrica estableció este viernes que las bajas paternales y maternales deben equipararse para que todos los progenitores tengan los mismos derechos y responsabilidades (sea cual sea su sexo, género, raza o circunstancias), tras admitir que los padres sufrían discriminación.

En su fallo, la corte dictó que ambos progenitores deben tener derecho a una baja conjunta de cuatro meses y diez días, que pueden repartirse entre ellos como deseen, dejando atrás las diferencias que incluía la ley en base al género y según si se trataba de una adopción, reportan medios locales.

Los jueces ratificaron por unanimidad un fallo dictado en 2023 por una corte inferior, al considerar inconstitucionales algunas secciones de la Ley de Condiciones Básicas de Empleo (BCEA, por sus siglas en inglés) y la Ley del Seguro por Desempleo (UIF Act).

Esas normas otorgaban cuatro meses de baja a la madre biológica y solo diez días a otros tipos de progenitores, como el padre o los padres y madres adoptivos, quienes, según las conclusiones del Tribunal Constitucional, sufrían discriminación.

La corte también concluyó que esas disposiciones legales se basan en la idea de que la madre es la principal cuidadora de los hijos, en vez de en una división equitativa de las responsabilidades.

Sudáfrica es un país pionero en el continente africano en cuanto a políticas sociales progresistas, en ámbitos como la igualdad de género, el racismo o la diversidad sexual. EFE

