El tribunal de Daniel Sancho dice que «no debería faltar mucho» para el fallo del recurso

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Bangkok, 3 ago (EFE).- El tribunal tailandés que condenó al español Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta indicó este lunes a EFE que «no debería faltar mucho» para la resolución de los recursos a la sentencia, cuando se cumple esta semana el tercer aniversario de su detención.

«Los tiempos de apelación no suelen ser tan largos», por lo que «no debería faltar mucho» para conocer la decisión del Tribunal de Apelaciones (de Phuket, encargado del caso), indicó a EFE por teléfono una funcionaria del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia).

No obstante, la funcionaria añadió que los recursos siguen siendo examinados por la corte de apelaciones y que «aún no se ha fijado una fecha para la lectura de la sentencia» de la apelación, que se prevé tendrá lugar en la isla de Samui.

«Dependemos únicamente de que el Tribunal de Apelaciones nos devuelva el expediente», indicó. Contactada por EFE, esta corte rechazó dar información sobre el proceso, mientras las defensas de Sancho en España y Tailandia aseguraron estar a la espera de noticias. La Fiscalía no se ha pronunciado por el momento.

El 29 de agosto de 2024 el Tribunal Provincial de Samui condenó a Sancho a cadena perpetua tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023.

Desde la sentencia, el español se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani (sur de Tailandia), si bien había pasado ya un año en prisión preventiva en el penitenciario de Samui.

Los recursos de ambas partes

La defensa de Sancho solicitó en un recurso presentado en marzo de 2025 que se celebrara una nueva vista o que se repitiera el juicio para poder llamar a nuevos testigos.

Este fue elaborado entre el equipo asesor de Sancho en España, formado por el penalista Marcos García-Montes y los criminólogos Ramón Chippirrás y Carmen Bafalgón, y el de Tailandia, representado por Alice Keartjareanlap.

Por su parte, la familia de Arrieta presentó en diciembre de 2024 un recurso en el que pedía que se elevara la condena a pena de muerte por la «contundencia» de las pruebas, entre otros motivos.

La sentencia sostuvo que Sancho planeó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico y que «golpeó» con «intención de matar» al cirujano plástico colombiano.

Los restos descuartizados de Arrieta fueron encontrados en varios lugares de la isla de Phangan, incluido el mar.

Mientras, la defensa de Sancho sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea, en la que indica que el condenado actuó en defensa propia.

Hijo del actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, Sancho, de 32 años, fue detenido el 5 de agosto de 2023 tras confesar el asesinato y descuartizamiento del colombiano en un hotel de la turística Phangan.

El español conoció al cirujano plástico colombiano a través de las redes sociales meses antes de su encuentro en Phangan.

El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua. EFE

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