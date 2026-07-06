El Tribunal de Estrasburgo notifica a Moscú una demanda por detener 111 civiles ucranianos

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París, 6 jul (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo anunció este lunes que ha notificado a Rusia una demanda en su contra por la detención de 111 civiles ucranianos en marzo de 2022, al comienzo de la invasión de su país, procedimiento que no se espera que obtenga una respuesta de Moscú.

Esos 111 ucranianos fueron una parte de los más de 360 civiles arrestados tras la ocupación por las fuerzas armadas rusas del pueblo de Yahidne, y en su caso fueron confinados en el sótano de una escuela donde sufrieron unas muy malas condiciones y once de ellos murieron, recuerda en un comunicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En la denuncia que presentaron ante el TEDH el 29 de julio de 2022 y el 5 de enero de 2023 esas mismas personas o sus familiares, afirmaron haber estado confinados en un espacio exiguo (0,5 metros cuadrados por persona), con escasez de comida, agua y acceso a la luz del día o a atención médica, haber sido amenazados por los soldados con sus armas y sometidos a «humillaciones sistemáticas».

Se responsabiliza a los militares rusos de los que murieron durante el mes que permanecieron detenidos, pero también de un homicidio, de una desaparición, de un intento de violación, de palizas, de pillajes y de la destrucción de algunos de sus bienes.

Entre las personas allí encerradas, utilizadas como escudos humanos, según los firmantes del procedimiento, había niños, personas de edad avanzada o particularmente vulnerables y con movilidad reducida.

La demanda se le notificó formalmente el 10 de junio pasado a Rusia, aunque las autoridades de ese país no cooperan en absoluto con el TEDH desde que fue expulsado del Consejo de Europa en marzo de 2022, precisamente por la invasión de Ucrania iniciada un mes antes.

No obstante, las reglas del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que un país sigue formando parte y tiene que responder por posibles denuncias referidas a hechos ocurridos hasta seis meses después de la decisión de la salida, y en el caso de Rusia eso significa hasta el 16 de septiembre de 2022. EFE

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