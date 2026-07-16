El Tribunal de Justicia de la UE dice que la amnistía es conforme al derecho comunitario

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Luxemburgo, 16 jul (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que la ley de la amnistía española que afectó al proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario porque «tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación».

La corte con sede en Luxemburgo resolvió este jueves, en primer lugar, la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal español de Cuentas sobre si amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista pondría en riesgo las finanzas europeas, una posibilidad que el TJUE descartó.

«El Tribunal de Justicia responde negativamente», porque «no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional», señala la sentencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó también que la ley de amnistía «no menoscaba» la directiva europea antiterrorismo, ya que ese perdón excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves. EFE

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